La Roma continua a seguire Muriel: in estate può arrivare a zero

Non tramonta il nome di Luis Muriel. Il colombiano ha sperato fino alla fine di lasciare l'Atalanta e arrivare alla Roma, visto che in questa prima parte di stagione per lui non è arrivato nemmeno un gol. Si era parlato di lui in ottica giallorossa a gennaio, ma senza la cessione di Zaniolo ogni discorso si è bloccato sul nascere. Come riporta 'calciomercato.com', il suo contratto scadrà a giugno anche se l'Atalanta ha una opzione per il prolungamento di un altro anno: era un nome fatto da Mourinho, potrà tornare d'attualità in estate. La Roma resta attenta alla situazione Muriel, soprattutto perché ci sarà la possinilità di prenderlo a parametro zero.