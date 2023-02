Roma, ecco la lista Uefa: confermati Zaniolo e Karsdorp. Entra Wijnaldum

Non solo Nicolò Zaniolo è stato confermato nella lista Uefa della Roma, con tutte le riserve del caso. Anche Rick Karsdorp infatti è rimasto nell'elenco dei giocatori a disposizione di Mourinho per l'Europa League, ma per lui è un segnale ulteriore del disgelo tra le parti e del fatto che l'olandese può ritrovare la convocazione già dalla partita di domani con l'Empoli. C'è anche Mady Camara e ovviamente torna Georginio Wijnaldum, oltre al nuovo acquisto Llorente e Solbakken. Unico assente Tahirovic, almeno per ora, per questioni burocratiche: il giovane svedese verrà però inserito nei prossimi giorni in lista B, in tempo utile per mettersi a disposizione della partita col Salisburgo. Ecco la lista A e la lista B pubblicate dalla Roma: