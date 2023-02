Roma, Zaniolo è in Turchia. Approvato l’interesse pubblico per il nuovo Stadio

L'ormai ex 22 giallorosso è sbarcato nella serata in Turchia. Nelle prossime ore ci saranno le visite mediche e la firma sul contratto. Nel frattempo in Campidoglio è stata una giornata molto importante per il progetto del nuovo impianto del club

Il mercato giallorosso

Il calciomercato è ormai alle spalle ma a Trigoria si continuano a monitorare possibili occasioni per la prossima estate. Sul taccuino di Pinto compare un nuovo nome per il centrocampo, si tratta di Demirbay del Bayer Leverkusen. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2024 che il club tedesco sta provando a fargli rinnovare. Nel caso in cui la firma non dovesse arrivare, potrebbe essere ceduto per una cifra che si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Per ora si tratta solo di ipotesi che verranno prese in considerazione a fine stagione. Un'altra faccenda di mercato, riguarda invece il contratto di Georginio Wijnaldum. La Roma è già a lavoro per il suo rinnovo. L'olandese ha un contratto fino al 2024, ma lo staff giallorosso potrebbe proporre al PSG di prolungarlo di un altro anno. Ieri il calciatore ha giocato una partitella con la primavera, le sue prestazioni fanno ben sperare i tifosi della Roma che non vedono l'ora di rivederlo a centrocampo.