Roma, rinnovo Wijnaldum: si pensa ad un prolungamento fino al 2025

Il rientro in campo di Wijnaldum è sempre più vicino, già convocato contro la Cremonese, dovrebbe tornare in campo nel match con il Verona del 19 febbraio, ma non è escluso che possa giocare qualche minuto già a Lecce. Intanto, come riporta Relevo, la Roma è già a lavoro per il suo rinnovo. L'olandese ha un contratto fino al 2024, ma lo staff giallorosso potrebbe proporre al PSG di prolungarlo di un altro anno. Ieri il calciatore ha giocato una partitella con la primavera, le sue prestazioni fanno ben sperare i tifosi della Roma che non vedono l'ora di rivederlo a centrocampo.