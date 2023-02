Roma, Zaniolo come Mourinho: gambe incrociate in auto prima di volare in Turchia

L'ormai ex 22 giallorosso prima di prendere l'aereo per Istanbul, sui propri account ha pubblicato una foto riprendendo i messaggi social dello Special One

Le gambe incrociate, sull’aereo privato che lo porterà da Milano a Istanbul. L’ultima storia da romanista di Zaniolo ha scatenato di nuovo i tifosi che hanno visto nel gesto di Nicolò un riferimento ai tanti post di Mourinho. Spesso lo Special One ha pubblicato su Instagram l’immagine delle gambe incrociate, solitamente associate all’attesa per il mercato. Oggi, volendolo o forse no, è arrivata l’ultima frecciata di Zaniolo che è stato escluso dal progetto tecnico dalla società. Mou si è adeguato, ma di certo nelle ultime settimane aveva smesso di difendere il 23enne che ora potrà portare tutto il suo circo mediatico a Istanbul. Come ovvio che fosse, i tifosi giallorossi si stanno scatenando in questi minuti sui social, tra indignazione e rancore. L’accusa più ricorrente è quella di essere ingrato nei confronti di una società e di una tifoseria che hanno sempre creduto nel suo talento, nonostante gli infortuni e le prestazioni quasi mai all’altezza delle aspettative. “Mourinho ti ha sempre difeso e lo ripaghi così? Neanche in 50 vite raggiungerai i suoi trofei” si legge su Twitter, e ancora “Sai quanto pane devi mangiare prima di essere come Mourinho”. Insomma, una vera e propria messa alla “gogna”. Ora sarà il tempo (e il campo) a decretare chi aveva ragione. In bocca al lupo, al Galatasaray si intende.