Calciomercato Roma, ipotesi Demirbay per il centrocampo

Sul taccuino di Pinto compare un nuovo nome per il centrocampo, si tratta di Demirbay del Bayer Leverkusen. Secondo calciomercato.it, Mourinho avrebbe richiesto un rinforzo per quel settore che rimane scoperto dalla partenza di Zaniolo e dalle condizioni ancora da valutare di Wijnaldum. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2024 che il club tedesco sta provando a fargli rinnovare. Nel caso in cui la firma non dovesse arrivare, potrebbe essere ceduto per una cifra che si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Per ora si tratta solo di ipotesi che verrano prese in considerazione a fine stagione. Su di lui ci sono anche alcuni club della Bundesliga.