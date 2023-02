Zaniolo-Galatasaray: accordo trovato. Alla Roma una percentuale sulla rivendita – LIVE

La storia tra Zaniolo e la Roma è arrivata ai titoli di coda. Dopo due settimane segnate dal caos, Nicolò cambia squadra e lascia la Capitale dopo quasi 6 anni. I giallorossi incasseranno circa 23 milioni, di cui 15 di parte fissa e il restante di bonus facilmente raggiungibili. Un modo per dare meno soldi all'Inter che detiene il 15% sulla rivendita. Il giocatore è in attesa del via libera e nel pomeriggio volerà verso Istanbul con un aereo privato da Milano. L'ormai ex attaccante della Roma firmerà un contratto fino al 2027 a 3,6 milioni all'anno.