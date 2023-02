Stadio Roma, Berardi: “I Friedkin non cercano altri investitori” – LIVE

Oggi in Campidoglio si scrive un'altra importante pagina della vicenda nuovo Stadio della Roma. Nella Sala delle Bandiere, Gualtieri illustra la delibera con cui la Giunta dichiara il progetto per la costruzione dell'impianto a Pietrlata di pubblico interesse. Interverranno, oltre allo stesso sindaco, il Ceo della società giallorossa Pietro Berardi e l'assessore Maurizio Veloccia. Quest'ultimo è intervenuto prima dell'inizio dell'evento, di seguito le sue parole: "Oggi è una giornata importante, in Giunta approviamo la delibera sul pubblico interesse. Vogliamo dare le più ampie garanzie e le pretendiamo di rimando. Il fatto che ci siano Comitati contro indica che l’opera si può fare perché a Roma è impossibile non avere qualcuno contro. Ci aspetteranno sicuramente delle sorprese sottoterra, speriamo che quello che troveremo sia superabile e valorizzabile, ma non precluda l’opera". Gualtieri ha aperto la conferenza spiegando la situazione del progetto e definendo le prossime tappe. Queste le parole del sindaco: "La Giunta ha votato la delibera che dichiara di interesse pubblico il progetto del nuovo stadio della Roma. È un progetto che avviene pienamente entro la nostra tabella di marcia. Il progetto ci è stato presentato ad ottobre e ora abbiamo definito e approvato la delibera con cui si dichiara di interesse pubblico il progetto. Adesso la delibera andrà in aula e con l’approvazione finale si passerà alla nuova fase della relazione del progetto finale che tengano conto delle prescrizioni e limitazioni legate alla mobilità e ai parcheggi. Solo allora si passerà alle fasi successive." Poi sulle prossime scadenze: "Il progetto definitivo dovrebbe arrivare entro fine 2023, nel 2024 ci sarà l’apertura dei cantieri. L’inaugurazione avverrà nel 2027, in contemporanea con l’anniversario della nascita della squadra. Si tratta di un momento importante, vorrei ringraziare l’assessore Veloccia e la Regione Lazio che ci ha aiutato e sostenuto nel percorso. Noi abbiamo deciso di essere sobri efficaci per rispettare i tempi e realizzare quest’opera molto importante per i tifosi e per la città. Il progetto si colloca dentro una visione di rivalutazione urbana con aree verdi e percorsi pedonali. Non si tratta solo di sport, ma è anche un’occasione di sviluppo per la nostra città. Le restrizioni saranno sicuramente affrontate positivamente dalla società e mi auguro che il progetto definitivo ci permetterà di arrivare alla conclusione di questo percorso”.