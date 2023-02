Zanetti: “Non c’è serenità intorno a Zaniolo. Andarsene è stata la scelta più giusta”

Javier Zanetti ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn nella quale è tornato a parlare di José Mourinho, suo ex allenatore all'Inter, ma anche di Nicolò Zaniolo, prodotto del vivaio nerazzurro: "Mourinho vi sorprende? Lui riesce sempre a dare qualcosa di importante per i suoi ragazzi, li sprona, gli fa i compimenti. Tutto quello che fa è per il bene dei suoi ragazzi". Queste le prime parole del vice presidente dell'Inter che poi prosegue sull'ormai ex 22 giallorosso: "Mi dispiace per Zaniolo, non va bene che un giocare come lui vada via dall'Italia. Sono scelte da rispettare, anche perché non conosco cosa sia successo a livello ambientale. Intorno a lui non c'è serenità. Penso che andarsene sia la scelta più giusta per lui e per la sua famiglia".