Lecce, allenamento in vista della Roma: personalizzato per Ceesay, Maleh e Hjulmand

Il Lecce questa mattina si è ritrovato al Via del Mare per svolgere la seduta dall'allenamento in vista della sfida contro la Roma in programma sabato alle 18. Il tecnico Baroni non ha potuto contare su Dermaku e Pongracic che non hanno svolto la sessione insieme ai compagni. Lavoro personalizzato invece per Blin, Ceesay, Maleh e Hjulmand. Il danese classe '99 nonché capitano dei pugliesi, è stato fermato da un affaticamento muscolare. Domani mattina è previsto un nuovo allenamento per preparare al meglio la sfida interna contro i giallorossi di Mourinho.