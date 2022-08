Roma, Wijnaldum è ufficiale. Accordo con Belotti. Veretout al Marsiglia

Il resoconto di tutte le notizie della giornata giallorossa

Redazione

Georginio Wijnaldum è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. Il centrocampista ha svolto in mattinata le visite mediche di rito presso la clinica di Villa Stuart poi, in serata, il club giallorosso ha diramato il comunicato ufficiale. "È davvero emozionante essere un giocatore della Roma". Le prime parole di Gini da romanista. La sua presentazione davanti ai tifosi, dopo il caloroso benvenuto che gli hanno concesso ieri sera a Ciampino, ci sarà domenica alle 19.45 all'Olimpico in occasione dell'amichevole con lo Shakhtar Donetsk. Il nuovo acquisto giallorosso, che ha scelto il numero 25, è stato già accolto dai suoi compagni. Ieri sera tutta la squadra è andata a cena al Sanctuary, noto locale in centro spesso frequentato dai calciatori capitolini. Era presente anche Gini Wijnaldum: neppure il tempo di sbarcare a Roma che l’olandese è stato aggiunto nel gruppo Whatsapp dei giallorossi ed è stato invitato alla cena.

Belotti si avvicina, corsa a tre per rinforzare la difesa

Dopo aver chiuso l'affare Wijnaldum e trovato l'accordo per Belotti (contratto di 3 anni a 2,8 milioni a stagione) il gm romanista Tiago Pinto sta lavorando per regalare il difensore centrale a Mourinho. Il primo della lista è Erick Bailly. La trattativa tra la Roma e il Manchester United è alle battute finali. L'ivoriano dovrebbe arrivare nella capitale in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Bailly non è l'unico nome sul taccuino di Pinto, ci sono anche quelli di Zagadou e Senesi. Nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti con l’entourage del francese. Il difensore del Feyenoord interesserebbe di più a Trigoria, ma la richiesta degli olandesi di 16 milioni per il cartellino ha frenato la Roma.

Veretout è del Marsiglia, Villar e Shomurodov in uscita

Jordan Veretout ha lasciato la Roma dopo 3 anni per accasarsi al Marsiglia. I giallorossi incasseranno 11 milioni di euro più bonus. Oggi il francese ha firmato il contratto con il suo nuovo club. Un altro calciatore che dice addio alla capitale è Gonzalo Villar. Il centrocampista spagnolo si trasferirà in prestito alla Sampdoria con un diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro in favore dei giallorossi. Anche Eldor Shomurodov è in uscita: i giallorossi avrebbero raggiunto un accordo con il Bologna per il trasferimento dell'uzbeko in prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni. Tiago Pinto ha trovato un'intesa pure con il Celta Vigo sulla formula del prestito con obbligo di riscatto per Carles Perez. Le cifre verranno definite nelle prossime ore.

Riccardo Casoli