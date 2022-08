Mercato Roma, da Zagadou a Bailly e Senesi: caccia al difensore

Dopo aver chiuso l'affare Wijnaldum e trovato l'accordo per Belotti, Pinto sta lavorando per regalare il centrale a Mourinho

Dopo aver chiuso l'affare Wijnaldum e trovato l'accordo per Belotti, Pinto sta lavorando per regalare il difensore centrale a Mourinho. Il nome più discusso è quello di Bailly, secondo il The Sun la trattativa tra la Roma e il Manchester United è alle battute finali. L'ivoriano arriverà nella capitale in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Nei giorni scorsi l'ex Villareal sembrava vicino al ritorno in Spagna ma al momento la Roma è la pista più accreditata. Il difensore è un pupillo di Mourinho, insieme allo Special One e Smalling ha vinto l'Europa League nel 2017.