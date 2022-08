Villar lascia la Roma: è fatta per il trasferimento alla Sampdoria

Villar lascerà la Roma e diventerà un giocatore della Sampdoria. E' fatta per il trasferimento del centrocampista al club blucerchiato. Secondo quanto riporta Sky Sport l'accordo tra i due club è stato trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Oggi dunque le firme dei documenti, poi Villar sosterrà le visite mediche di rito per diventare ufficialmente un giocatore della Sampdoria. Il primo allenamento è previsto per lunedì. Sfuma definitivamente la pista Monza.