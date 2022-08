Mercato, Veretout è un nuovo giocatore del Marsiglia

Il centrocampista inizia la sua nuova avventura in Francia

Jordan Veretout è ufficialmente un nuovo giocatore del Marsiglia. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto arriva anche l'ufficialità. L'operazione si è conclusa nella giornata di ieri, i giallorossi incasseranno 11 milioni più 4,5 di bonus: 2 mln per le presenze e due bonus da 1,25 per la qualificazione in Champions League. L'ex Fiorentina nell'ultima stagione ha deluso le aspettative e l'arrivo di Matic e Wijnaldum hanno chiuso le porte al francese che ha deciso di accettare l'offerta dei transalpini. Il Marsiglia ha annunciato l'acquisto del centrocampista con un video pubblicato sui social.