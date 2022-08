Roma, dalla Francia: accordo raggiunto con il Bologna per Shomurodov

Domani ci sarebbe un appuntamento in programma tra i giallorossi e il Gallo per provare a chiudere l'affare

Eldor Shomurodov è pronto a salutare la Roma. Come riferisce il sito francese footmercato, il club giallorosso avrebbe raggiunto un accordo con il Bologna per il trasferimento dell'attacante in prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni. Domani ci sarebbe un appuntamento in programma tra i giallorossi e Andrea Belotti per provare a chiudere l'affare.