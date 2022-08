Roma, Belotti è sempre più vicino: il calciatore è in dirittura d’arrivo

Si avvicina l'arrivo di Andrea Belotti a Roma. L'accordo con il giocatore c'è già tempo e secondo quanto riportato da Radio Radio il "Gallo" è in dirittura d'arrivo nella capitale. L'ex Torino è svincolato e firmerà un contratto per 3 anni a 2.8 milioni di euro a stagione. Per concludere l'affare serve la cessione di Shomurodov che è molto vicino al Bologna. Nei prossimi giorni lascerà la capitale anche Carles Perez e l'arrivo di Belotti è imminente. Pinto è al lavoro per consegnare a Mourinho la rosa pronta per la prima giornata di campionato.