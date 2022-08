Veretout in volo verso Marsiglia: oggi svolgerà le visite mediche

I giallorossi incasserano 11 milioni più 4,5 di bonus: 2 mln per le presenze e due bonus da 1,25 per la qualificazione in Champions

Jordan Veretout lascia la Roma dopo 3 anni. Secondo quanto riporta Il Tempo, in questo momento il giocatore è in partenza verso Marsiglia dove svolgerà le visite mediche e successivamente firmerà il contratto con il club francese. L'operazione è stata conclusa nella giornata di ieri, i giallorossi incasserano 11 milioni più 4,5 di bonus: 2 mln per le presenze e due bonus da 1,25 per la qualificazione in Champions. L'ex Fiorentina nell'ultima stagione ha deluso le aspettative e l'arrivo di Matic e Wijnaldum hanno chiuso le porte al francese che ha deciso di accettare l'offerta del Marsiglia.