Roma-Shakhtar Donetsk, confermato il sold-out: all’Olimpico oltre 65 mila spettatori

La Roma è pronta a tornare sul prato dell'Olimpico. Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, il club giallorosso ha confermato il sold-out per la partita di domenica contro lo Shakhtar Donetsk e ha informato che i cancelli dello stadio saranno aperti alle 18.15. Alle 19.45 invece, esattamente un'ora prima del calcio d'inizio, ci sarà la presentazione della squadra mentre durante l'intervallo andrà in scena l'esibizione del cantante Blanco. La società fa sapere anche che per la partita Viale delle Olimpiadi sarà completamente interdetta al traffico veicolare e pedonale e che quindi i possessori di biglietto in Curva Sud Centrale, Curva Sud Laterale e Tribuna Monte Mario Sud potranno accedere ai rispettivi settori utilizzando l’accesso De Bosis. In alternativa saranno disponibili i varchi di accesso di Via Franchetti (ingresso lato Piscine su Lungotevere Fellini). I tifosi giallorossi hanno assaltato i botteghini per vedere per la prima volta nello stadio di casa le prodezze di Dybala e dell'ultimo arrivato Wijnaldum, ma anche degli altri nuovi acquisti: Matic, Celik e Svilar. L'attesa per l'inizio del campionato è tanta e le voci di mercato che riguardano Belotti, Zagadou e Bailly, alimentano ancora di più l'entusiasmo della piazza.