Roma, un turno di chiusura per la Curva Sud. Per Spinazzola rientro dopo dicembre

Lo Stadio Olimpico è uno scenario che regala sempre grandi emozioni, ma a causa dei cori fatti contro Ibra e Kessie il Giudice Sportivo ha inflitto una sanzione

Per la Roma è arrivato il momento di dimostrare sul campo le sue qualità. La squadra giallorossa nonostante il quarto posto in classifica non sta giocando come dovrebbe: p ochi gol fatti dai ragazzi di Mourinho, sopratutto dal centravanti Abraham che ha messo a segno solo due reti tra campionato e Conference League. Lo dimostra anche il fatto che la Roma sia settima come miglior attacco in campionato, i giallorossi hanno bisogno trovare maggiori spunti in fase offensiva.

Il GM sta lavorando anche in vista del mercato di riparazione di gennaio. La rosa non è all'altezza di un allenatore come Mourinho, per questo si pensa a giocatori d'esperienza come Harry Winks e Zakaria, ma si pensa anche al centrale di difesa viste le condizioni di Smalling, ed il primo nome è Antonio Rudiger. Per il match di Conference, che verrà arbitrato dal greco Papapetrou, la Roma continuerà la sua campagnaHeroes, volta a dare omaggio a medici e infermieri che in Italia e nel mondo stanno combattendo il Coronavirus. Così il club ha deciso che metterà a disposizione dei biglietti gratuiti ai tifosi che ogni giorno rischiano la vita per salvare i malati di Covid-19. A proposito di tifosi, i cori contro Ibrahimovic e Kessie intonati domenica da quelli della Roma allo Stadio Olimpico stavolta sono costati cari. Il Giudice Sportivo ha sanzionato il club giallorosso, comminando un turno di chiusura alla Curva Sud.