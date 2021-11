Cori contro Ibra e Kessie: sanzionata la Sud. Mourinho multato per insulti a Maresca

Il Giudice Sportivo ha comminato la squalifica per una partita con pena sospesa fino alla prossima infrazione. Per Mourinho diecimila euro di multa

I cori contro Ibrahimovic e Kessie intonati domenica dai tifosi della Roma allo Stadio Olimpico stavolta costano cari. Il Giudice Sportivo ha sanzionato il club giallorosso, comminando un turno di chiusura alla Curva Sud, con pena sospesa per un anno e raddoppio della pena alla prossima infrazione (due turni di chiusura). Sanzionato anche José Mourinho, che dovrà pagare diecimila euro di multa per "aver rivolto parole irrispettose e assunto un atteggiamento ironico nei confronti dell'arbitro Fabio Maresca". L'Atalanta è stata invece sanzionata con 25mila euro di multa, per la monetina lanciata dagli spalti e finita sulla testa del portiere della Lazio Reina. La pena per la società bergamasca è stata attenuata perché la stessa si è dissociata immediatamente e ha collaborato a individuare i colpevoli. Per quanto riguarda le questioni di campo, Mancini e Veretout entrano in diffida. Entrambi hanno ricevuto la quarta sanzione. Terza invece per Karsdorp e Zaniolo.