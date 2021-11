Roma-Bodo Glimt, dirigerà il greco Papapetrou

L'arbitro di Atene esordirà nella fase a gironi della competizione arbitrando i giallorossi nel match di giovedì sera

Il fischietto greco Anastasios Papapetrou arbitrerà il match di Conference League tra Roma e Bodo Glimt. Quella di giovedì sarà seconda presenza per l'ellenico in questa competizione, dopo la direzione della partita valida per la qualificazione ai gironi tra Vitesse e Dundalk dello scorso agosto. Il trentaseienne di Atene sarà coadiuvato da Tryfon Petropoulos e Iordanis Aptosoglou come guardalinee, con Aristotelis Diamantopoulos come quarto uomo.