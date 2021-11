Trigoria, prima seduta in vista del Bodo: ancora out Smalling e Spinazzola

I giallorossi mettono alle spalle il campionato e si rituffano in Conference League

La Roma è tornata in campo questa mattina per la prima seduta in vista del Bodo. Giovedì i giallorossi sfideranno i norvegesi in Conference League, con l'obiettivo di riscattarsi dopo la figuraccia dell'andata. Dovranno farlo, molto probabilmente, senza Pellegrini. Il centrocampisti è alle prese con un'infiammazione al ginocchio. Oggi ha lavorato in palestra con i compagni che sono scesi in campo contro il Milan. Out anche i soliti Smalling e Spinazzola, che anche oggi hanno lavorato a parte. Domani a rifinitura e la conferenza stampa di Mourinho.