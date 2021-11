Conference League, la Roma regala biglietti ai sanitari per il match con il Bodo

Il club giallorosso metterà a disposizione dei biglietti gratuiti per gli operatori sanitari, proprio come fece lo scorso anno in occasione della riapertura degli stadi dopo l'emergenza Covid-19

La Roma continua a portare avanti la sua campagna Heroes, volta a rendere omaggio a medici e infermieri che in Italia e nel mondo stanno combattendo il Coronavirus. Il club ha messo a disposizione dei biglietti gratis da regalare agli operatori sanitari per il match di giovedì con il Bodo. Questa iniziativa è stata messa in moto dal club per aiutare, con una raccolta fondi, gli ospedali della città che non hanno i mezzi per affrontare questa profonda crisi e per dare un sorriso a coloro che rischiano la vita ogni giorno per aiutare i malati di Covid-19. In occasione della partita di Conference League, la società giallorossa ha dato disponibilità alla Regione Lazio per replicare l'iniziativa messa in atto ad aprile 2020.