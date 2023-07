Roma, ultimatum dell’Atletico per Morata. Ufficiale Sabitzer al Borussia Dortmund

I 'Colchoneros' non sembrano volersi smuovere dai 21 milioni della clausola e difficilmente lasceranno partire il ragazzo dopo l'arrivo in Corea per il ritiro

Prosegue il mercato della Roma, tra la caccia al sostituto di Wijnaldum e al nuovo attaccante titolare. I nomi fatti sono stati tanti, da Scamacca a Icardi, passando per Morata. Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, l'Atletico Madrid ha fissato per questa sera alle 20 la deadline per l'eventuale cessione dell'attaccante spagnolo; orario in cui la squadra partirà per la tournée estiva in Corea del Sud. La punta in forza ai 'Colchoneros' gradirebbe, e non poco, un ritorno in Italia sponda Roma o Juventus, in quello che sarebbe l'ennesimo ritorno a Torino. Ma per ora il club madrileno non sembra smuoversi dalla richiesta dei 21 milioni previsti dalla clausola e non ha fretta di vendere il calciatore, che Simeone non ha esitato nel convocare per le prossime amichevoli in Asia.

Per il centrocampista, sfuma definitivamente l'opzione Sabitzer. Con un post sui suoi account social, il Borussia Dortmund ha annunciato l'acquisto della mezz'ala austriaca, che passa ufficialmente dal Bayern ai gialloneri per una cifra intorno ai 19 milioni di euro. Mentre, dal ritiro del PSG in Giappone, arriva la notizia secondo cui Renato Sanches, altro grande obiettivo della Roma per il centrocampo, oggi non si sarebbe allenato con la squadra. Mentre tutta la rosa era riunita in cerchio per ascoltare le indicazioni di mister Luis Enrique e dei suoi collaboratori, il portoghese è sceso in campo per svolgere un lavoro individuale. Ma per quanto sia una scelta che in Francia sta facendo molto discutere, non si sa se si tratti di semplice gestione fisica o piuttosto di un segnale in chiave mercato.

Si parla sempre meno invece di Kamada, trequartista su cui era molto forte il Milan prima della rottura con Maldini e Massara. La Roma, non ha ancora battuto realmente questa pista ma, secondo quanto riportato da calciomercato.com, alla lista degli interessati si sarebbe aggiunta anche la Lazio, alla ricerca di un sostituto di livello per Milinkovic Savic.

Tanti nomi, sogni e ambizioni, di una Roma che tra acquisti e cessioni deve ancora portare a termine un mercato decisamente complicato. Tra i partenti però, stando alle ultime indiscrezioni, non ci sarà molto probabilmente Paulo Dybala. La 'Joya' è sempre più vicina al rinnovo del contratto, con gli agenti del numero 21 che avrebbero trovato un accordo con Pinto per aumentare Lo stipendio a 6 milioni e eliminare dunque la clausola rescissoria sul contratto del calciatore. E sulle qualità balistiche dell'argentino, si è espresso anche Tommaso Baldanzi, giovane trequartista dell'Empoli recentemente accostato anche alla Roma che ha rilasciato alcune dichiarazioni su La Gazzetta dello Sport: "Come sempre, ho un occhio di riguardo per quelli del mio ruolo e vedere Dybala da vicino mi ha fatto capire ancor di più quanto sia forte".

Secondo giorno di ritiro in Algarve: buone notizie da Solbakken e Ibanez Si è da poco concluso il secondo giorno di ritiro della Roma in Portogallo. Nell'allenamento odierno Ola Solbakken, uscito per un affaticamento muscolare durante l'ultima amichevole a Trigoria contro il Latina, è tornato ad allenarsi con la squadra. Presente anche Roger Ibanez, che nel pomeriggio di ieri ha subito una forte contusione alla caviglia destra sulla quale è stata applicata una vistosa fasciatura.

Ma tra una seduta d'allenamento e l'altra, è giusto anche trovare un po' di relax. Ed ecco che diventato subito virale il selfie scattato e pubblicato da Matic che immortala alcuni dei giocatori di Mourinho a prendere il sole in barca sulle coste del Portogallo. Nella foto appaiono sorridenti oltre al centrocampista serbo anche Smalling, Svilar, Ibanez, Rui Patricio, Llorente eDybala.

Fuori dal campo, come ogni 24 luglio, sono stati tanti e importanti gli auguri fatti allo storico capitano giallorosso Daniele De Rossi per il suo quarantesimo compleanno; su tutti, quelli dell'altra leggenda giallorossa Bruno Conti: "Tanti auguri di buon compleanno ad un grande uomo. Ti voglio bene Dany".

Francesco Bastianini