Mercato, sfuma definitivamente Sabitzer: ufficiale la firma col Borussia Dortmund

Uno dei nomi centrali nella lista del mercato della Roma era quello di Sabitzer. Ma secondo quanto appreso dall'account ufficiale del Borussia Dortmund, il giocatore è ufficialmente parte della rosa della squadra tedesca. Il centrocampista austriaco è stato acquistato alla cifra complessiva di 19 milioni e arriverà in Germania a titolo definitivo con un contratto fino al 2027. Nonostante gli accostamenti delle scorse settimane, il giocatore non vestirà la maglia giallorossa ma proseguirà la sua avventura calcistica in Bundesliga.