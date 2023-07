Conti elogia De Rossi: “Tanti auguri ad un grande uomo”. Poi il messaggio di Zaniolo

Il 24 luglio è una data speciale per ogni tifosi della Roma. Oggi infatti, Daniele De Rossi compie 40 anni e sui social in molti hanno voluto augurargli il meglio per questa giornata, in particolare Bruno Conti: "Tanti auguri di buon compleanno ad un grande uomo. Ti voglio bene Dany". Questo il messaggio affidato ai social della leggenda giallorossa al quale ha fatto da eco anche Nicolò Zaniolo: "Tanti auguri Dani". L'esterno del Galatasaray non ha dimenticato quello che per una stagione (2018/19) è stato il suo capitano.