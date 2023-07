Baldanzi pazzo di Dybala: “Vederlo da vicino mi ha fatto capire quanto sia forte”

Tommaso Baldanzi e Jacopo Fazzini, giovani centrocampisti che si sono messi in luce nella passata stagione con la maglia dell'Empoli, hanno rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti trattati, anche il giocatore che li ha impressionati di più nel primo anno di Serie A ed entrambi non hanno avuto dubbi: "Come sempre, ho un occhio di riguardo per quelli del mio ruolo e vedere Dybala da vicino mi ha fatto capire ancor di più quanto sia forte”. Queste le parole di Baldanzi, recentemente accostato proprio alla Roma, alla quale fanno da eco quelle del compagno di squadra: "Anche se non è del mio ruolo, dico anch’io Dybala. È il campione che mi ha colpito in assoluto. Forse perché contro di noi a Empoli fece un gol pazzesco e all’Olimpico due assist al bacio”.