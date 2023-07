Mercato, Morata vuole la Roma o la Juventus: l’Atletico fissa l’ultimatum

Prosegue la telenovela di mercato intorno ad Alvaro Morata. Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, l'Atletico Madrid ha fissato per questa sera alle 20 la deadline per l'eventuale cessione dell'attaccante spagnolo. A quell'ora infatti il charter dei Colchoneros partirà per raggiungere la Corea del Sud, sede del ritiro precampionato. Morata ha già fatto la sua scelta e tra le quattro pretendenti italiane, ha dato la sua preferenza a Roma e Juventus, che sono in vantaggio su Inter e Milan. Il problema rimane l'accordo tra i club. L'Atletico non si smuove dalla richiesta dei 21 milioni previsti dalla clausola, anche se la posizione potrebbe ammorbidirsi nelle prossime ore. Una volta partito l'aereo però sarà sicuramente più complicato portare a termine la trattativa visto che il giocatore è comunque ben voluto da tutti all'interno della società ma anche nello spogliatoio.