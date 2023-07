Roma, Matic e compagni si godono un po’ di relax: selfie in barca per i giallorossi

I giallorossi oggi hanno svolto la seconda giornata di allenamento in terra portoghese. Ma dopo il duro lavoro, si cerca anche un po' di relax. Ed ecco che diventa subito virale il selfie scattato e pubblicato da Matic che immortala alcuni dei giocatori di Mourinho a prendere il sole in barca sulle coste del Portogallo. Nella foto appaiono sorridenti oltre al centrocampista serbo anche Smalling, Svilar, Ibanez, Rui Patricio, Llorente e Dybala. Da domani però tutti di nuovo al lavoro in previsione dei prossimi impegni, tra cui per prima l'amichevole contro il Braga prevista per il 26 luglio alle ore 21.