Atletico Madrid, Morata convocato per la tournée in Corea del Sud

L'Atletico Madrid si appresta a partire, direzione Corea del Sud, per la tournée in Asia che lo vedrà impegnato contro l'All Stars della K-League e il Manchester City rispettivamente il 27 e il 30 luglio. Tra i nomi dei giocatori convocati per la spedizione in oriente, figura anche quello di Alvaro Morata, oggetto del desiderio di Inter, Juve e Roma su tutte, ancora impegnata nella ricerca del nuovo attaccante titolare che possa sostituire l'infortunato Abraham. I 'Colchoneros' al momento non hanno dato alcun segno di apertura e non hanno alcuna intenzione di scendere dall valutazione di 21 milioni. Questo, e ora la convocazione con il resto della Rosa, non sono elementi che fanno certamente sperare nel buon esito della trattativa. Il ragazzo ha rinnovato da poco con il club, e non ha neanche smania di andarsene da una città, e una squadra, dove si è sempre trovato bene.