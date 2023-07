Roma, secondo giorno di ritiro in Portogallo: le condizioni di Ibanez e Solbakken

Per la Roma è scattato il secondo giorno di ritiro in Portogallo. I giallorossi svolgeranno una prima seduta d'allenamento la mattina presso l'Estadio Municipal de Albufeira. Con la squadra anche Ola Solbakken uscito per un affaticamento muscolare durante l'ultima amichevole a Trigoria contro il Latina. Presente anche invece per Roger Ibanez che nel pomeriggio di ieri ha subito una forte contusione alla caviglia destra sulla quale è stata applicata una vistosa fasciatura.