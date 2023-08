Roma, ufficiali Paredes e Sanches. Si continua a trattare per Zapata e Leonardo

I due giocatori hanno scelto rispettivamente le maglie numero 16 e 20. Pinto continua a lavorare sulle trattative dei due attaccanti per trovare l’accordo tra società

Redazione

La giornata di oggi si è aperta con l’ufficialità dell’arrivo in giallorosso di Paredes e Sanches. Dopo l’atterraggio di ieri all’aeroporto di Ciampino, oggi i due giocatori hanno firmato i contratti e svolto i primi shooting fotografici con la maglia della Roma.

L’argentino è stato accolto con molto calore e soprattutto con una sorpresa relativa al numero di maglia scelta dal giocatore: per lui la numero 16. Un simbolo molto importante per i tifosi romanisti perché era dall’addio di Daniele De Rossi che un giocatore del club non indossava questo numero, e che quindi ora si aspettano che venga onorata a dovere. Prima di scegliere, Paredes aveva già contattato l’ex Capitano giallorosso che ha acconsentito al passaggio di testimone commentando il tutto con una storia su Instagram: "Bentornato a casa amico mio, questo numero ti sta benissimo.”. Il centrocampista ha firmato un contratto di 3 anni con il club: “Tornare a Roma è sempre un’emozione, farlo per giocare con la maglia della Roma lo è ancora di più. Ringrazio i tifosi per l’accoglienza”.

Anche per Sanches c’è stata una grande accoglienza. Il centrocampista è arrivato nella Capitale con un prestito oneroso di 1 milione, se raggiungerà il 55% delle presenze, verrà riscattato a 11 milioni. Nel caso in cui, invece, le presenze dovessero toccare più del 75%, l'obbligo sale a 14 milioni. Il numero di maglia scelto dal portoghese è il 20 e le sue prime dichiarazioni confermano lo stupore di essere stato accolto con così tanto amore: “L’impatto che ho avuto il primo giorno mi ha fatto percepire quanto questi tifosi siano innamorati della squadra e questo non può che spingermi a dare tutto me stesso per vincere con questa maglia”. Sanches inoltre sembra già sentirsi parte del gruppo, lo testimonia la prima gag tra lui e Abraham che con un commento sarcastico da il benvenuto al nuovo compagno di squadra: “Buon inglese fratello", accompagnato da una risata.

Nel frattempo non si ferma il lavoro di Pinto sul mercato. Si continua a trattare con l’Atalanta per raggiungere l’accordo che porterà Zapata nella Capitale. Le società stanno discutendo sulle modalità: il club nerazzurro vuole l'obbligo di riscatto a determinate condizioni. Anche per Marcos Leonardo bisognerà attendere l’ok della società. Dopo alcune ore di stand-by, a causa di un’offerta della Roma ritenuta troppo bassa dal presidente del Santos Rueda, i giallorossi hanno rilanciato. La nuova cifra offerta da Pinto è di 20 milioni ma adesso bisognerà attendere la risposta del club brasiliano.

CLAUDIA ZAPPATA