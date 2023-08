Roma, è subito gag tra Abraham e Renato Sanches. L’attaccante: “Buon inglese”

Renato Sanches è da poche ore un giocatore della Roma e il primo passo è quello di integrarsi subito nel gruppo squadra di Mourinho. A giudicare dai social, non ci dovrebbero essere tanti problemi. I profili ufficiali della società giallorossa, per presentare il nuovo centrocampista portoghese, hanno postato un video in cui l'ex Psg ha salutato tutti i tifosi. Immediatamente è arrivato il commento sarcastico di Tammy Abraham: "Buon inglese fratello", accompagnato da una risata. Oggi c'è stato l'arrivo ufficiale anche di Leandro Paredes. Anche l'argentino ha lasciato Parigi e tra i suoi ex compagni, Marco Verratti, ha voluto salutarlo con un messaggio: "In bocca al lupo amico mio"