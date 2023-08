Mercato Roma, per Marcos Leonardo l’offerta supera i 20 milioni: ora decide il Santos

Sono ore decisive per la trattativa legata all'attaccante brasiliano. Il club giallorosso ha aumentato ancora la sua proposta alla società bianconera che ora deve dare una risposta in tempi brevi

La Roma non vuole mollare Marcos Leonardo. La trattativa è difficile e piena di insidie ma il club giallorosso vuole provare il tutto per tutto per cercare di portare il brasiliano nella Capitale. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, quella di oggi potrebbe essere una giornata decisiva per l'esito dell'operazione. Tiago Pinto, infatti, ha alzato ancora l'offerta recapitata al Santos. Ora ci si attesta su una cifra che supera i 20 milioni, compresi i bonus. La Roma il suo passo l'ha fatto, e ora si attende la risposta definitiva del Santos. L'agente del giocatore, Rafaela Pimenta, è rimasta ancora in Brasile nel tentativo di spingere da più vicino la chiusura della trattativa. Marcos Leonardo vuole solo i giallorossi e attende con grande ansia lo sviluppo della situazione.