Roma, Paredes sceglie il numero 16 di De Rossi. Daniele: “Ti sta benissimo”

Leandro Paredes è tornato alla Roma dopo 6 anni e dopo la splendida accoglienza di ieri a Ciampino, il suo ingaggio è stato ufficializzato dal club in mattinata. Nel video pubblicato sui social si vede la scelta del numero di maglia che non è casuale. Infatti tornerà lo storico 16 che per anni è stato sulle spalle di Daniele De Rossi. La passata stagione sembrava destinato a Frattesi, ma l'ex Sassuolo ha poi scelto l'Inter. Dal giorno dell'addio dell'ex capitano giallorosso nel 2019 nessuno aveva più preso il suo numero. Paredes ha personalità da vendere e non vede l'ora di tornare allo stadio Olimpico. In un'intervista ai canali ufficiali del club ha spiegato la sua scelta: "Senza l'autorizzazione di Daniele non l'avrei presa. Mi ha mandato un messaggio e mi ha detto che per lui sarebbe stato un piacere. Per me sarà un onore, ho un grandissimo rispetto e sono grato a lui per come mi ha trattato dentro al campo e fuori. Lo saluto". È arrivato su Instagram il messaggio di Daniele De Rossi: "Bentornato a casa amico mio, questo numero ti sta benissimo".