Mercato Roma, Arnautovic è dell’Inter: oggi visite mediche e firma sul contratto

Si è chiusa definitivamente l'ipotesi di vedere Marko Arnautovic con la maglia della Roma. L'attaccante austriaco, in attesa dell'ufficialità dei club, sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Come riporta calciomercato.com, l'ex Bologna sta svolgendo le visite mediche di routine al Centro Coni. L'operazione è stata chiusa per una cifra che si aggira sui 10 milioni di euro, bonus compresi. La Roma, che aveva sondato il terreno per Arnautovic, nel corso del tempo ha deciso di tagliarsi fuori dalla corsa a causa delle richieste eccessive del Bologna. Ora, la società giallorossa punta forte sui nomi di Duvan Zapata e il solito Marcos Leonardo.