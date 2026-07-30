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Castro avrà la 9. Il greco è atteso nella Capitale

Il primo acquisto del calciomercato della Roma ha un nome e un volto: Santiago Castro. Da oggi è ufficialmente un nuovo giallorosso. Gasperini ha il suo nuovo numero 9. Perché l'argentino indosserà la maglia che fu di due connazionali entrati nella storia romanista: Balbo e Batistuta. Nessuna pressione. Castro vuole prendersi subito la Roma. Nella presentazione ha fatto emergere il suo lato caratteriale: quello di un giocatore pronto a dare tutto. Ma non sarà l'unico volto nuovo per il Galles. Insieme a lui ci sarà anche Koulierakis. Il greco arriverà a Roma tra stasera e domani per visite mediche e firme sul contratto. Poi la partenza per Hensol, dove un'oasi di pace è pronta ad accogliere la squadra di Gasp. Una squadra che aspetta ancora un nuovo esterno. D'Amico vuole accontentare subito il tecnico: presentata un'offerta da 25 milioni per Read del Feyenoord. Il "nuovo" Dumfries ha già dato il suo sì. Ora la palla passa al club olandese.

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