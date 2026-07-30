Il difensore greco si trasferirà nella Capitale per 15 milioni e partirà per il ritiro in Galles con la squadra giallorossa

Redazione
Santiago Castro alla stazione Termini di Roma

Castro arriva a Roma: l'incredibile accoglienza alla stazione Termini

La Roma mette a segno il secondo colpo di mercato dopo Castro. Konstantinos Koulierakis in queste ore diventerà un nuovo giocatore giallorosso: secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, è stato raggiunto anche l’accordo definitivo tra la Roma e il Wolfsburg dopo il sì del calciatore arrivato nella giornata di ieri. L’operazione è stata definita sulla base di 15 milioni di euro e consentirà a Gian Piero Gasperini di avere a disposizione il centrale mancino che aveva individuato come una delle priorità per completare il reparto arretrato. Il difensore nato a Creta, 22 anni, è atteso nella Capitale tra stasera e domani per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Roma. Secondo quanto raccontato da Sport Mediaset, il centrale greco atterrerà in città nella serata odierna per unirsi alla sua nuova squadra.

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