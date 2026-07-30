Con un po' di ritardo è arrivato il comunicato ufficiale per l'acquisto dell'argentino che partirà stasera per il Galles
Castro arriva a Roma: l'incredibile accoglienza alla stazione Termini
La nove che fu di Abel Balbo e in parte anche di Batistuta (con quel 1+8). La tradizione argentina prosegue e vedrà Santiago Castro indossare una maglia pesante. L'ufficialità dell'acquisto dell'ormai ex attaccante del Bologna è arrivata stamattina anticipata da un post sul profilo ufficiale della Roma: "Scolpito e pronto per essere svelato" con l'immagine di spalle di una statua coperta da un bandierone giallorosso e il numero nove in latino. Poco dopo è arrivato l'annuncio con Castro che si sveste della bandiera e si mostra in maglia giallorossa. "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Santiago Tomàs Castro dal Bologna FC. L'operazione si conclude con la cessione a titolo definitivo. L'attaccante, classe 2004, ha vestito le maglie di Bologna e Vélez Sarsfield. Con i rossoblù ha giocato 105 partite e segnato 22 gol. Ha scelto la maglia numero 9. Benvenuto a Roma, Santiago!", la nota del club.
Castro saluta il Bologna e abbraccia la Roma: "Felicissimo, darò il massimo""Sono felicissimo per questo nuovo inizio con questi colori! Ora darò il massimo per questa città! Daje Roma!", ha scritto l'argentino sul suo profilo Instagram. Che, prima di celebrare il suo trasferimento nella Capitale, ha salutato il Bologna con un lungo post: "Cari tifosi rossoblù. Oggi, dopo quasi tre anni, è arrivato il momento di dire addio. Ricordo ancora quando, a soli 19 anni, arrivai in questa splendida città che mi aprì le porte, mi accolse a braccia aperte e mi fece sentire a casa. Da quel primo giorno, ho vissuto momenti indimenticabili che custodirò per sempre. Dalla storica e indimenticabile qualificazione alla Champions League, ottenuta grazie a un gruppo di persone straordinarie, al privilegio di raggiungere la gloria sollevando quel trofeo tanto atteso dopo 51 anni. E, ovvio, la nostra avventura in Europa, dove abbiamo lasciato il segno e dimostrato quanto lontano può arrivare una squadra quando resta unita. Ma soprattutto, porto con me le persone. Amici, compagni di squadra, staff tecnico, personale medico, magazzinieri, nutrizionisti e ogni persona che lavora giorno dopo giorno per rendere Bologna uno dei posti migliori in cui un giovane può possa crescere sicuro. Grazie a tutti coloro che hanno reso ogni allenamento, ogni partita e ogni sforzo preziosi. Grazie per avermi insegnato a non mollare mai e a dare tutto per questi colori. Oggi, quel ragazzo di 19 anni ci saluta, e se ne va un uomo che non dimenticherà mai tutto ciò che ha visitato qui, in questa splendida città. Spero sinceramente che questo sia solo un addio e che le nostre strade si incrocino di nuovo un giorno. Grazie, Bologna, Forza Rossoblù sempre! Il cinno di Bologna. Santiago Castro".
© RIPRODUZIONE RISERVATA