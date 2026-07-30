La nove che fu di Abel Balbo e in parte anche di Batistuta (con quel 1+8). La tradizione argentina prosegue e vedrà Santiago Castro indossare una maglia pesante. L'ufficialità dell'acquisto dell'ormai ex attaccante del Bologna è arrivata stamattina anticipata da un post sul profilo ufficiale della Roma: "Scolpito e pronto per essere svelato" con l'immagine di spalle di una statua coperta da un bandierone giallorosso e il numero nove in latino. Poco dopo è arrivato l'annuncio con Castro che si sveste della bandiera e si mostra in maglia giallorossa. "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Santiago Tomàs Castro dal Bologna FC. L'operazione si conclude con la cessione a titolo definitivo. L'attaccante, classe 2004, ha vestito le maglie di Bologna e Vélez Sarsfield. Con i rossoblù ha giocato 105 partite e segnato 22 gol. Ha scelto la maglia numero 9. Benvenuto a Roma, Santiago!", la nota del club.

Castro saluta il Bologna e abbraccia la Roma: "Felicissimo, darò il massimo"

Daje Roma!", ha scritto l'argentino sul suo profilo Instagram. Che, prima di celebrare il suo trasferimento nella Capitale, ha salutato il Bologna con un lungo post: "Cari tifosi rossoblù. Oggi, dopo quasi tre anni, è arrivato il momento di dire addio. Ricordo ancora quando, a soli 19 anni, arrivai in questa splendida città che mi aprì le porte, mi accolse a braccia aperte e mi fece sentire a casa. Da quel primo giorno, ho vissuto momenti indimenticabili che custodirò per sempre. Dalla storica e indimenticabile qualificazione alla Champions League, ottenuta grazie a un gruppo di persone straordinarie, al privilegio di raggiungere la gloria sollevando quel trofeo tanto atteso dopo 51 anni. E, ovvio, la nostra avventura in Europa, dove abbiamo lasciato il segno e dimostrato quanto lontano può arrivare una squadra quando resta unita. Ma soprattutto, porto con me le persone. Amici, compagni di squadra, staff tecnico, personale medico, magazzinieri, nutrizionisti e ogni persona che lavora giorno dopo giorno per rendere Bologna uno dei posti migliori in cui un giovane può possa crescere sicuro. Grazie a tutti coloro che hanno reso ogni allenamento, ogni partita e ogni sforzo preziosi. Grazie per avermi insegnato a non mollare mai e a dare tutto per questi colori. Oggi, quel ragazzo di 19 anni ci saluta, e se ne va un uomo che non dimenticherà mai tutto ciò che ha visitato qui, in questa splendida città. Spero sinceramente che questo sia solo un addio e che le nostre strade si incrocino di nuovo un giorno. Grazie, Bologna, Forza Rossoblù sempre! Il cinno di Bologna. Santiago Castro".