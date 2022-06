Roma tra presente e futuro: ultimatum a Mkhitaryan, Shomurodov rimane. Milan su Isco

Attesa per domani la risposta dell'armeno. L'ex Madrid preferirebbe rimanere in Spagna. Rinnova Conti mentre De Rossi ringrazia tutti sui social

Perso lo scudetto in finale, Alberto De Rossi ha lasciato la panchina della Primavera dopo 19 anni. Per l'occasione il tecnico ha aperto un profilo Instagram in cui ha ringraziato tutti per i suoi splendidi anni alla guida dei ragazzi giallorossi: "Non potendo rispondere personalmente a tutti, tramite questo post voglio abbracciarvi e salutarvi calorosamente. Da ognuno di voi ho ricevuto indietro tantissimo. È stato un piacere enorme condividere questo percorso con tantissimi ragazzi, da quelli di oggi a quelli di ieri. Grazie a tutti!". C'è anche una buona notizia riguardante Bruno Conti che ha rinnovato il suo contratto. Marazico si occuperà del coordinamento tecnico delle attività relative alle rappresentative che vanno dalla U14 alla U10. "Ringrazio la Società per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti”, ha dichiarato. “Da parte mia è un piacere enorme poter contribuire ancora alla crescita del settore giovanile, proseguendo nel lavoro di base sul territorio, che ho sempre svolto con passione ed entusiasmo”.