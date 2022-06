Mercato, dalla Spagna: Isco parla con la Roma, ma vuole rimanere in Liga

Siviglia e Betis sullo spagnolo, attenzione anche al Valencia di Gattuso

Terminata definitivamente l'avventura col Real Madrid, Isco sta lavorando per trovare una nuova squadra. Secondo il media spagnolo AS, la Roma avrebbe contattato il giocatore per regalare un grande colpo ai tifosi, soprattutto in caso di partenza di Mkhitaryan. Mourinho gradirebbe il giocatore e potrebbe contare sulla spinta di Jorge Mendes, nuovo procuratore dello spagnolo. Quest'ultimo, però, pur essendo pronto a lasciare la terra natìa, preferirebbe rimanere nella Liga e le alternative non mancano: Siviglia e Betis su tutti. Attenzione anche al Valencia del neo allenatore Gattuso, anche lui rappresentato da Mendes.