Alberto De Rossi: “Un piacere condividere questo percorso con tantissimi ragazzi”

Alberto De Rossi, ex allenatore della Roma Primavera ha aperto un profilo Instagram per ringraziare tutte le persone che gli hanno scritto in questi giorni: "Ho deciso di aprire questo profilo ufficiale, visti i tanti attestati di stima e di affetto che mi stanno giungendo in queste ore da tante persone e soprattutto dai tantissimi ragazzi che ho avuto il piacere di allenare. Non potendo rispondere personalmente a tutti, tramite questo post voglio abbracciarvi e salutarvi calorosamente. Da ognuno di voi ho ricevuto indietro tantissimo. È stato un piacere enorme condividere questo percorso con tantissimi ragazzi, da quelli di oggi a quelli di ieri. Grazie a tutti!" Da Zalewski a Volpato, sono stati tanti i giovani calciatori che hanno commentato: "Grazie mister".