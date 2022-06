Roma, ultimatum a Mkhitaryan: noi o l’Inter. Risposta attesa per domani

I giallorossi non vogliono aste e offrono un anno di contratto che può arrivare facilmente a 4,2 milioni con i bonus. Simile l’offerta nerazzurra

Forse l’ultima pagina del “giallo” Mkhitaryan non è stata ancora scritta riporta Massimo Cecchini su Gazzetta.it. L’attaccante armeno, in scadenza di contratto, ha deciso di ascoltare le proposte dell’Inter che ha comunicato ufficialmente alla Roma di aver iniziato una trattativa col giocatore. Il club giallorosso – con un occhio ai bilanci e un altro ai principi – ha deciso di non entrare nell’ottica dell’asta, pur sapendo che Micki è (o è stato) un giocatore importantissimo nello scacchiere di José Mourinho. La Roma sembrava rassegnata a perderlo. Che però ha deciso di non chiudere ancora con il passato e facendo capire che, qualora i giallorossi avessero fatto un ulteriore sforzo (l’obiettivo è arrivare il più possibile vicino a 5 milioni netti), l’inerzia della trattativa potrebbe ancora cambiare.