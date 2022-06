Vigorelli (ag.Zaniolo): “Interesse del Milan? Sarebbe bellissimo ma non so nulla”

La proposta di cui si parlava a Trigoria nei scorsi giorni era di inserire il centrocampista esterno Alexis Saelemaekers nell’affare Nicolò, in modo da far scendere l’entità della contropartita economica

Il Milan sembrava molto interessato al numero 22 giallorosso, Nicolò Zaniolo, come rinforzo per la prossima stagione. Ma la strada rossonera non sembra piacere molto al procuratore dell'attaccante Claudio Vigorelli. Secondo quanto riportato da Sportitalia, ieri l'agente che cura gli interessi del classe '99 ha commentato così la proposta della squadra di Stefano Pioli: "L’interesse del Milan? Sarebbe una bellissima notizia, ma non ne so nulla". La proposta di cui si parlava a Trigoria nei scorsi giorni era di inserire il centrocampista esterno AlexisSaelemaekers nell’affare, in modo da far scendere l’entità della contropartita economica (con il Milan è disposto ad arrivare a 30 milioni).