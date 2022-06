Dal Real alla Roma: Isco può ancora sognare. Mourinho pronto ad accoglierlo

In Spagna giallorossi favoriti sul centrocampista. Possibile per l’assistito di Mendes un contratto triennale

Con la possibile partenza di Mkhitaryan e le recenti problematiche per il riscatto di Sergio Oliveira , il centrocampo diventa il reparto da ristrutturare con più urgenza. La Roma sempre più attiva sul mercato, si sta muovendo soprattutto in quello dei parametri zero. Proprio per questo nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Isco, classe 1992 , svincolato dal Real Madrid . Dalle ultime voci di mercato i giallorossi sembrano essere sempre più vicini all'acquisto del giocatore spagnolo, che José Mourinho vorrebbe avere a Trigoria per la prossima stagione.

Intanto, qualche giorno fa, è diventato ufficiale anche il suo addio con un comunicato ufficiale sul sito dei Blancos: "Il Real Madrid desidera esprimere la sua gratitudine e affetto a Isco, che in questi nove anni in cui ha difeso il nostro stemma e la nostra maglia, è riuscito a diventare la leggenda del nostro club. Il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa e augura a lui e a tutta la sua famiglia buona fortuna". Il suo agente Jorge Mendes è dunque già alla ricerca di una nuova avventura per il suo assistito. Roma, potrebbe essere la piazza giusta per riscattarsi anche dalle ultime stagioni non proprio positive: il trentenne, ha infatti totalizzato 353 presenze e 53 gol coi Blancos fornendo anche 56 assist. Possibile per lui un contratto triennale che lo terrebbe eventualmente in maglia giallorossa fino al 2025. Nonostante questo però, arrivato al Real Madrid quando aveva solo 21 anni, ha vissuto un'epoca che rimarrà nella memoria di tutti i tifosi. Isco ha vinto 19 titoli: 5 Coppe dei Campioni, 4 Mondiali per club, 3 Supercoppe Europee, 3 campionati, una Copa del Re e 3 Supercoppe di Spagna. Inoltre, è stato nominato miglior giocatore della finale della Supercoppa Europea nel 2017. Il suo calcio ha lasciato il segno in tutti i madridisti che hanno condiviso con lui questa lunga strada, ricca di successi e grandi momenti indimenticabili, tra cui anche la Champions League di sabato scorso in finale contro il Liverpool terminata per 0-1. Un curriculum non male, che lo ha portato a dire di “aver realizzato tutti i suoi sogni” nella lettera di ringraziamento alla squadra. Troppo presto a 30 anni però mettersi un freno, è tempo di pensare al futuro, e chissà se, visto che in Spagna la Roma è considerata la trattativa favorita, non possa arrivare presto nella capitale per rinforzare la batteria dello Special One.