Roma, interesse per Bellanova: il Cagliari lo valuta circa 7 milioni di euro

Sul terzino destro classe 2000, nazionale Under 21, c'è anche l'interesse di Inter e Fiorentina

La Roma continua a guardarsi intorno alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione e una nuova idea arriva dal campionato italiano. Stando alle ultime indiscrezioni che riporta La Repubblica, un possibile interesse del club giallorosso è arrivato su Raoul Bellanova. Terzino destro classe 2000, ha collezionato 31 presenze in stagione in Serie A, segnando un gol e servendo due assist, oltre a diventare un titolare nell'Under 21 di Nicolato. Nell'ultima stagione ha giocato nel Cagliari retrocesso in B, che ieri lo ha ufficialmente riscattato dal Bordeaux. La sua valutazione si aggira attorno ai 7 milioni di euro e il club giallorosso lo sta valutando in particolare per i margini di crescita dimostrati in questa stagione. Sul giocatore c'è anche l'interesse dell'Inter e della Fiorentina di Rocco Commisso, su espressa richiesta di Vincenzo Italiano, il quale lo accoglierebbe a braccia aperte.