Shomurodov resterà alla Roma: la volontà della società è di andare avanti insieme

Eldor Shomurodov è stato uno degli acquisti più costosi della passata sessione di mercato ma l'ex Genoa ha deluso le aspettative. Nonostante la deludente stagione la volontà della società è di continuare insieme, a riportarlo è Il Tempo. L'uzbeko non vuole cambiare aria e la Roma non ha intenzione di privarsi dell'attaccante dopo aver investito quasi 20 milioni di euro la scorsa estate per portarlo nella capitale.