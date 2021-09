Roma tra delusione e voglia di ripartire: Zaniolo rischia, polemiche con la Lega

Dopo il derby i giallorossi sorridono per la vena ritrovata di Zaniolo (per il quale può arrivare una squalifica per il gesto ai laziali). Nzonzi chiede una buonuscita, oggi metà squadra a Poli per i funerali di papà Zalewski

Mettersi alle spalle il derby e ripartire con due vittorie: è questo l'obiettivo della Roma che comincia l'ultima settimana prima della sosta per le nazionali. La sconfitta con la Lazio brucia ancora, ma a far discutere nei bar della capitale non è tanto la prestazione della squadra, ritenuta comunque sufficiente, quanto le polemiche per l'arbitraggio di Guida (e di Irrati al Var) innescate dalle parole di Mourinho nell'immediato post partita. A quelle si è aggiunto il gestaccio di Zaniolo verso la tribuna al momento dell'uscita dal campo, dopo che per tutta la partita aveva dovuto sentire ancora i soliti cori offensivi contro la madre. La reazione però potrebbe costargli più di una multa: a deciderlo sarà il giudice sportivo, a cui è passata la palla.

Roma-Lega, doppio scontro

Ma i "problemi" arrivano anche dalla Lega: nella pancia dell'Olimpico Mourinho se l'è presa con un delegato perché non ha potuto confrontarsi direttamente con i giornalisti in sala stampa (ma le domande sarebbero dovute arrivare via sms): una scelta che ha infastidito lo Special One, che ha abbandonato la conferenza ed è stato ripreso mentre discuteva con uno dei responsabili con il video che ha fatto il giro del web. Ma non è finita qui, perché la Lega nei giorni scorsi si è lamentata con la Roma per le tempistiche dell'inno in occasione della gara contro l'Udinese: la società ha accontentato Mourinho facendo sentire "Roma, Roma, Roma" mentre la squadra era in campo, a pochi secondi dal fischio d'inizio, scontrandosi però con una regola della Serie A. Contro l'Empoli il delegato dovrà informare anche di un'altra eventuale violazione.

Zaniolo di nuovo in forma: da cosa ripartire