Nzonzi, è muro con la Roma: c’è l’accordo con l’Al-Rayyan ma vuole la buonuscita

Steven Nzonzi ha fatto le visite mediche in Qatar, le ha superate e ha trovato l'accordo con l'Al-Rayyan per un contratto triennale da tre milioni più bonus. Insomma è tutto chiuso a 3 giorni dalla fine del mercato arabo. La Roma quindi si libera di un esubero in vista del mercato di gennaio? Ancora no. La firma ancora non arriva perché il francese (tramite il padre e l’agente) continua a chiedere la buonuscita ai giallorossi, visto che ha un contratto fino a giugno. Soldi che la Roma - che già gli ha regalato il cartellino - non vuole ovviamente dargli. Un muro contro muro che non si sblocca da mesi con la Roma furiosa col calciatore e un nuovo rischio beffa come in estate quando la sua mancata partenza ha impedito l'arrivo di Zakaria.