Villar in tribuna per due volte di seguito: “Felice nonostante gli ostacoli”

Lo spagnolo ha sfruttato il giorno libero per allenarsi in solitaria

L'avvio di stagione di Gonzalo Villar non è di certo di quelli indimenticabili. Dopo essere stato titolare per gran parte della scorsa stagione, quest'anno con Mourinho si ritrova praticamente fuori dalle rotazioni. Ieri è andato in tribuna per la seconda volta consecutiva, mentre in panchina c'erano tutti gli altri centrocampisti: Bove, Darboe e Diawara. Oggi lo spagnolo ha scelto di sfruttare il suo giorno di riposo per allenarsi in solitaria, come testimoniato dal giocatore stesso su Instagram. Nel suo post anche una frase: "Ci sono ostacoli e difficoltà, ma continuo a lavorare felice". Giovedì in Conference League contro il Zorya possibile che gli venga data una nuova occasione.